Belve, Bianca Balti choc: "Come mi ha stuprata a 18 anni"

07 marzo 2023 a

"Ero a un rave party, ero in stato di ebbrezza, non ero lucida": Bianca Balti, ospite di Francesca Fagnani a Belve su Rai 2, ha parlato di una violenza subita quando aveva 18 anni. "Lui era un ragazzo che avevo conosciuto quella sera e che mi piaceva. Però poi quello che era iniziato come un bacio si è trasformato in una violenza". "Non l'ha mai denunciato?", le ha chiesto la conduttrice. La modella ha risposto di no e ha aggiunto: "Pensa che tristezza... l'ho cercato per tantissimo tempo dopo quella sera, andavo a tutti i rave sperando di incontrarlo giusto per fare pace con l'idea che magari c'era una storia e non era proprio uno stupro. Credo che nella mia mente avessi bisogno di normalizzare questa esperienza".

Parlando dell'inizio della sua carriera, poi, la Balti ha raccontato: “Subito dopo le prime sfilate, 18 anni fa, mi hanno offerto un contratto di un milione di euro, ma ho detto di no perché ho capito che potevo ottenere di meglio”. E, incalzata dalla Fagnani sul contratto che l’ha soddisfatta di più economicamente, ha rivelato: “Lo spot di Dolce&Gabbana sul gozzetto, sia dal punto di vista professionale che economico”.

Sul tema maternità, quando la conduttrice ha chiesto alla sua ospite perché la figlia Matilde avesse deciso di vivere con il padre in passato, la Balti ha risposto: “Al tempo mi stavo trasferendo a Los Angeles. Era l’ennesimo trasloco e quindi lei ha deciso di andare a vivere con il padre. Solo di recente mi ha confessato che lo aveva fatto perché voleva un po’ di stabilità”. E quando la Fagnani le ha domandato se ne abbia sofferto, lei è stata molto onesta: “Ne ho sofferto tantissimo. Però poi ti abitui anche alle cose più brutte e grazie al cielo c’è la tecnologia”. Infine, passando a un tema più leggero, alla domanda della conduttrice su eventuali esperienze sessuali con altre donne, la Balti ha confessato divertita: “Ho baciato donne, toccato donne, ma…”.