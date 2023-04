Meteo, la sorpresa di Pasquetta sull'Italia: cosa accadrà

09 aprile 2023 a

La perturbazione che sta interessando l’Italia, associata a una debole circolazione di bassa pressione, è andata a concentrarsi sulle regioni centro-meridionali dove si attende un pò di instabilità, destinata a concentrarsi nella giornata di Pasquetta solo su parte del Sud e del medio versante adriatico, mentre nel resto del Paese il tempo rimarrà stabile e per lo più soleggiato. È quanto affermano i meteorologi di Meteo Expert. Si è attenuata, nel frattempo, l’irruzione fredda che ha coinvolto l’Italia nei giorni scorsi: tra Pasqua e Pasquetta le temperature saranno più in linea con le medie stagionali o solo leggermente al di sotto, con un clima in generale primaverile e gradevole e valori massimi superiori ai 15 gradi in buona parte del nostro territorio. Specialmente nella giornata di Pasquetta le zone più miti potranno registrare punte fino a 20 gradi.

Martedì l’alta pressione atlantica tornerà ad estendersi verso l’Italia favorendo un generale miglioramento e un ulteriore rialzo termico, anche se non mancheranno le nuvole, soprattutto al Centro-Nord. A metà settimana una nuova perturbazione attraverserà prima il Nord, poi il Centro, accompagnata da aria fredda che darà luogo a un nuovo calo termico, mentre le regioni meridionali saranno raggiunte da correnti calde che porteranno le temperature oltre i 20 gradi. Per oggi - affermano i meteorologi di Meteo Expert - tempo instabile al Centro-Sud. Al mattino piogge sparse e rovesci sulle regioni del medio e basso Adriatico, in Appennino (limite della neve intorno ai 1000-1200 metri) e sulla Calabria tirrenica. Nel pomeriggio i fenomeni saranno più frequenti nelle zone interne e tirreniche del Centro, in gran parte del Sud e sulla Sicilia interna e orientale; possibili anche locali temporali. Leggera instabilità anche al Nord-Est con possibili rovesci isolati sulle Prealpi venete e sul Friuli Venezia Giulia, nevosi oltre 1200 metri. Occasionali rovesci anche nel sud-est della Sardegna. Sul resto del Nord e sulla Sardegna occidentale tempo più soleggiato. Temperature massime in lieve calo al Nord, lungo il versante adriatico e in Sardegna; valori inferiori alla norma soprattutto sul settore adriatico e al Sud. In generale il clima sarà comunque gradevole e primaverile, con massime diffusamente superiori ai 15 gradi. Venti settentrionali fino a moderati su medio e alto Adriatico, basso Tirreno e Sicilia.

Fino mossi il medio Adriatico e i mari intorno alla Sicilia, in prevalenza poco mossi i restanti bacini. empo soleggiato a Pasquetta - è la previsione di Meteo Expert -, con solo delle modeste nuvole in transito al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna. Prevalenza di schiarite anche nel sud-ovest della Sicilia e nel nord delle Marche. Nuvoloso altrove con precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, su Abruzzo, Molise al Sud e nelle zone interne e orientali della Sicilia. Quota neve intorno a 1000-1200 nell’Appennino. Nel pomeriggio cessano i fenomeni su medio Adriatico e Puglia settentrionale. Alla sera tendenza a un graduale miglioramento anche sul resto del Sud e sulla Sicilia. Temperature massime per lo più in rialzo al Nord e in Toscana, quasi stazionarie altrove; clima gradevole al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e nelle Isole, valori ancora un pò sotto la norma sul medio Adriatico e al Sud. Venti settentrionali fino a moderati al Centro-Sud, in particolare sul medio e basso Adriatico, sullo Ionio e in Sicilia dove i mari risulteranno mossi. In prevalenza poco mossi gli altri mari.