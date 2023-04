Meteo Pasqua, si avvera la profezia di Giuliacci: Italia, dove scatta l'allerta

08 aprile 2023 a

Il weekend di Pasqua sarà all'insegna del maltempo. Già è stata diramata l'allerta meteo in ben sette regioni. Oggi, sabato 8 aprile, il freddo anomalo colpirà tutta Italia accompagnato da pioggia, vento e temperature inferiori alle medie stagionali. L'avviso di allerta gialla diramato dalla Protezione civile riguarda le regioni del Centro-Sud, ovvero Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Molise, Toscana, Umbria per rischio temporali, e poi Abruzzo, Lazio, Molise, Toscana e Umbria anche per rischio idrogeologico.

Di un "peggioramento nella seconda parte" di questa settimana aveva già parlato Mario Giuliacci sul suo sito di previsioni meteorologiche: "Fenomeni diffusi e anche delle nevicate dai 1.000 metri di quota inizieranno a condizionare il quadro delle regioni nordoccidentali. Nuvole e piogge in graduale estensione anche a tutti i settori alpini e successivamente anche al Centro soprattutto tra Toscana, Umbria e Lazio".

Giuliacci ha sottolineato che nel fine settimana "il vortice ciclonico porterà i propri minimi dall'alto Tirreno verso le due Isole Maggiori e, se da una parte registreremo un miglioramento al Nord, al Sud e su gran parte del Centro andrà invece a peggiorare con un moderato aumento dell'instabilità che potrebbe innescare temporali in sviluppo sui rilievi ed in estensione verso le aree di pianura". Per quanto riguarda il giorno di Pasquetta, invece, "l'instabilità interesserà sempre le ore pomeridiane con rovesci in questo frangente più concentrati al Sud".