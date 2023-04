Meteo, la nera profezia di Giuliacci: "Piogge sull'Italia", ecco quando

13 aprile 2023 a

Sull'Italia c'è il rischio che arrivi una fortissima perturbazione che possa mettere a rischio il 25 aprile e il 1 maggio. In effetti qualche assaggio di maltempo lo abbiamo avuti in queste ore, soprattutto al centro-nord. Ma adesso gli occhi sono puntati tutti sui prossimi ponti. E a dare un'idea su cosa accadrà è il colonnello Mario Giuliacci che su meteogiuliacci.it spiega bene quali sono gli scenari: "La novità principale riguarda il periodo da metà Aprile in avanti.

Alcuni modelli meteo fiutano una possibile svolta a livello emisferico. Ci sarà la tanto sospirata ripresa del flusso perturbato atlantico? Sappiamo che esso è il vero cuore pulsante delle perturbazioni per il Vecchio Continente. Dato il periodo siccitoso da cui arriviamo, è fondamentale che riprenda. È l’unica possibilità per avere piogge in tutta Italia, altrimenti piove a macchia di leopardo e molte zone risultano escluse".

"Arriva una fase inaspettata": la sorpresa da incubo di Giuliacci

E qui arrivano le note dolenti: "L'effetto più diretto sarebbe quello di avere un surplus di precipitazioni, in questo caso al Centro-Nord. Sarebbe davvero una manna dal cielo e una speranza in vista del trimestre caldo. Verso la fine del mese di Aprile, però, è altresì possibile una rimonta della pressione. Di conseguenza si andrebbe verso una maggiore stabilità atmosferica su tutta Italia, con annessa la possibilità dei primi veri caldi. Dando uno sguardo alle opzioni possibili per il 1° Maggio, potremmo registrare condizioni meteo più stabili e calde", ha concluso il colonnello.