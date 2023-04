Meteo, Giuliacci: "Fase inaspettata sull'Italia", quando scatta l'inferno

12 aprile 2023 a

Il meteo cambia rapidamente e sta per abbattersi sull'Italia una intensa perturbazione. Da oggi infatti cambia tutto con l'addio alle temperature miti e alle giornate di sole che hanno regalato al centro-nord una Pasqua al caldo e torna il maltempo con piogge e freddo. Come riporta il colonnello Mario Giuliacci su meteogiualicci.it , proprio il 12 aprile è il giorno in cui si ha la più pesante inversione di tendenza.

"Da mercoledì 12 cambia tutto rapidamente, a causa di un flusso freddo ed instabile. Venti burrascosi e rovesci anche di forte intensità saranno gli ingredienti principali della giornata di Giovedì 13 Aprile. Piogge e temporali dapprima al Nord, ma poi in estensione pure al resto del Paese", ha spiegato il colonnello.

"Attenzione, cambia tutto": Giuliacci, un ribaltone mai visto sull'Italia

E lo stesso Giuliacci avverte sui pericoli che si possono correre in questo periodo dell'anno: "Questo periodo dell'anno risulta sovente delicato, a causa dei forti contrasti che si vengono a creare tra masse d'aria diverse. Sappiamo bene che da un lato ci sono i primi caldi, ma dall’altro gli affondi freddi nordeuropei. Complice il marcato, ma breve, calo delle temperature potrebbe tornare a farsi vedere anche la neve. Ci aspettiamo, di fatti, fiocchi fino a quote relativamente basse per il periodo, anche a 1200-1500 metri, soprattutto nella zona di Nord-Est".