Venezia, tutto nudo in attesa del vaporetto: choc e scandalo

Nella notte di lunedì a Venezia si è verificato un episodio piuttosto curioso. Il vaporetto si stava avvicinando al pontile di San Stae per la fermata programmata, ma qualcosa ha fatto cambiare i piani all’ultimo: ad attendere il mezzo di trasporto c’era un uomo completamente nudo, la cui vista ha lasciato sbigottiti l’equipaggio e il capitano, con quest’ultimo che ha deciso di non attraccare.

Probabilmente era solo un esibizionista un po’ folle, ma poteva anche essere una persona disturbata, che avrebbe potuto rappresentare un pericolo per gli altri. Dato che al pontile non c’era nessun altro che attendeva il vaporetto, è stata presa la decisione di non fermarsi. L’episodio è stato documentato dalla Voce di Venezia, che ha dato conto anche di quanto scritto nel diario di bordo: “Omessa fermata di San Stae causa presenza in pontile di un uomo completamente nudo, per evitare che provasse a salire a bordo”.

Tra l’altro è facile immaginare che l’uomo fosse sprovvisto di biglietto, a meno che non lo nascondesse sotto la pelle o da altre parti… Visto anche l’orario notturno, il capitano ha deciso saggiamente di saltare la fermata per non correre rischi ed evitare di arrecare disturbo agli altri viaggiatori.