Patente e tessera sanitaria stravolte: cosa cambierà e quando

Il governo sta lavorando per inserire tre documenti fondamentali, quali sono la patente, la tessera sanitaria e la tessera elettorale, tutti in un’unica app. Una mini rivoluzione che è già partita e a cui sta lavorando Alessio Butti, sottosegretario con delega all’Innovazione. I documenti finiranno nell’app Io, che si è diffusa durante la pandemia perché consentiva di scaricare e di tenere sempre a portata di mano il green pass.

Il sottosegretario Butti ha fatto il punto della situazione durante l’audizione alla Commissione Affari costituzionali della Camera sulle linee programmatiche in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione. In arrivo ci sono la patente digitale (con valore legale e accesso a tutti i dati a essa collegati), la tessera sanitaria digitale (anch’essa con valore legale) e il cosiddetto voting pass, che altro non è che la tessera elettorale in formato digitale. “Entro la fine dell’anno ci sarà un ulteriore e importante cambiamento positivo per la vita quotidiana di tutti gli italiani”, ha assicurato Butti.

I tempi non sono però ancora certi: molto dipenderà dal Pnrr in tema di digitalizzazione della pubblica amministrazione. Il sottosegretario ha comunque fatto la sua previsione, specificando che “sul Cloud siamo allineati ai target posti dal Pnrr. Il prossimo target italiano è fissato al 30 settembre, data entro la quale 1064 pubbliche amministrazioni locali dovranno aver completato il processo di migrazione”.