Meteo, Giuliacci rivela: piogge e temporali sull'Italia, ecco quando

21 aprile 2023 a

a

a

Pronti per il ponte del 25 Aprile? Gli italiani in questo momento si preparano per le partenze per questo ponte che si apre proprio oggi venerdì 21 aprile e che finirà martedì 25 aprile. Il meteo però potrebbe determinare le scelte sulle mete da raggiungere e magari scegliere anche di spostare la partenza rinviandola magari al ponte dell'1 maggio. Ma per capire cosa accadrà nelle prossime ore è necessario dare un'occhiata alle previsioni. Veniamo da giornate fredde e piovose soprattutto al Nord, ecco dunque cosa ci aspetta in questo weekend.

Come riporta il colonnello Mario Giuliacci su meteogiuliacci.it, la situazione sarà piuttosto instabile: "Venerdì 21 aprile vedrà ancora instabilità sulle regioni settentrionali seppur con fenomeni meno insistenti, mentre nelle altre zone prevarrà cielo sereno che anticiperà un fine settimana all’insegna del sole. A conferma sabato 22 aprile sarà una giornata prettamente soleggiata in tutta la penisola con pochi fenomeni diurni che colpiranno solo i rilievi più alti", fa sapere il colonnello.

Ondata tropicale "senza precedenti", meteo-Giuliacci: ribaltone in Italia

Occhio poi alla domenica: "Il bel tempo verrà interrotto da infiltrazioni più fredde che porteranno anche temporali intensi al Nord. Il peggioramento vero e proprio si avrà lunedì 24 aprile quando una vasta depressione sulla Penisola Scandinava spingerà un fonte freddo di origine polare sull’Europa centrale". E il 25 aprile? "Si avranno ancora strascichi sui settori dolomitici e sulla Calabria, con qualche rovescio temporalesco, ma nel resto del paese si avrà una rimonta dell’alta pressione africana che si manifesterà con un netto aumento dei valori termici", conclude Giuliacci.