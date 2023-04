Daniela Lo Verde, le frasi choc a scuola: "Il riso mettilo lì, l'origano a casa"

21 aprile 2023 a

"Il riso lo metti lì davanti alla cassettiera e per la cucina questo...": la preside dell'istituto Giovanni Falcone dello Zen di Palermo, Daniela Lo Verde, arrestata per corruzione e peculato, lo avrebbe detto alla figlia in un conversazione intercettata dai carabinieri. Dalle intercettazioni, infatti, sarebbe emerso come la donna si sia appropriata del cibo destinato alla mensa dell'istituto scolastico.

"Ora sistema sopra il frigorifero... Questa cosa di origano mettila pure per casa", avrebbe detto la preside antimafia alla figlia. E ancora: "Quelle mettile in un sacchetto che non si può scendere. Il tonno mettilo qui sotto... Poi lo portiamo a casa a Sferracavallo". In quest'ultimo caso si sarebbe fatto riferimento alla località marittima nella quale la preside avrebbe una casa vacanze.

A svolgere le indagini sono stati i carabinieri, che nell'ambito dell'indagine denominata "La Coscienza di Zen-O", iniziata nel 2022 e coordinata dalla procura europea, hanno piazzato telecamere e cimici all'interno del suo ufficio scolastico. Tutto sarebbe iniziato dalla denuncia di un'ex docente. Nelle immagini raccolte dai carabinieri, la donna - che nel 2020 è stata nominata cavaliere della Repubblica dal capo dello Stato Sergio Mattarella - sarebbe stata ripresa mentre si appropria non solo di cibo, ma anche di tablet e computer destinati agli studenti.