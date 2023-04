Meteo, la profezia di Giuliacci: Italia stravolta dal caldo, quanto dura

23 aprile 2023 a

Ma quanto durerà il caldo che arriverà sull'Italia nei prossimi giorni? Dopo le piogge e il freddo di questi ultimi giorni, c'è attesa per questa ondata africana di caldo che dovrebbe stazionare sul nostro Paese e che potrebbe portare le temperature a 30 gradi in diverse zone, soprattutto al sud. Una risposta su meteogiuliacci.it prova a darla proprio il colonnello Mario Giualicci che fa una previsione piuttosto recisa su questo assaggio di estate che sta per arrivare: "Il caldo sull'Italia? Sicuramente una settimana. Le tendenze meteo a lungo termine vedono persino il prolungamento nei primi giorni di Maggio, ma con ogni probabilità aprile, a cominciare da mercoledì 26, regalerà sole e mitezza per tutti, stavolta nessuno escluso".

Insomma quanto pare il ponte del primo maggio potrebbe essere baciato dal sole con temperature in rialzo su tutto il Paese. Bisogna capire però quale saranno poi gli scenari per il mese di maggio.

Aprile ha regalato una alternanza costante tra sole e piogge, maggio si spera possa essere più costante. E Giuliacci spiega anche il motivo per cui il caldo potrebbe essere passeggero: "Il core del caldo sarà su Spagna e bassa Francia e fortunatamente non coinvolgerà appieno il nostro Paese. C'è da dire però che questo tipo di pattern impedirà l'arrivo di nuove piogge e il sole interesserà le nostre regioni praticamente per tutta la settimana".