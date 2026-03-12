"La banda del palo": ecco come ti svaligiano la casa

La polizia ha smantellato una banda criminale responsabile di numerosi furti in abitazione a Bologna. Gli agenti sono riusciti a identificare tutti i membri del gruppo: due sono stati arrestati e posti agli arresti domiciliari, mentre un terzo è ancora ricercato e su di lui pende un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Si chiude così una lunga serie di colpi messi a segno dallo scorso anno, tra cui 18 furti commessi soltanto nei primi mesi del 2025.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, il gruppo, soprannominato “banda del palo”, agiva con grande precisione e organizzazione. I criminali riuscivano spesso a entrare negli appartamenti senza lasciare segni di effrazione sulle porte blindate. Le zone più colpite erano quelle a sud-est di Bologna, in particolare il quartiere Murri.

I furti avvenivano quasi ogni giorno, soprattutto nelle ore diurne, quando i proprietari erano fuori casa per lavoro. Il metodo utilizzato era sempre lo stesso: uno dei tre restava all’esterno come palo per controllare la situazione, mentre gli altri due entravano nei condomini e suonavano ripetutamente ai citofoni per verificare quali appartamenti fossero vuoti. Una volta individuata un’abitazione disabitata, utilizzavano la cosiddetta “chiave di Topolino”, uno strumento capace di leggere il profilo della serratura e aprire la porta senza lasciare tracce. Solo nei casi più difficili ricorrevano a strumenti come i tensori. All’interno delle case rubavano gioielli, orologi, dispositivi elettronici e capi di lusso.

Le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile di Bologna e hanno permesso di scoprire che la banda era composta da tre uomini di nazionalità georgiana. Le forze dell’ordine invitano i cittadini a segnalare comportamenti sospetti, come persone che suonano ripetutamente ai citofoni, perché proprio le segnalazioni dei residenti sono state decisive per l’indagine.