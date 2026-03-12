Chiara Poggi, "il taglio sugli occhi è un messaggio": Garlasco, una voce oscena

Chi ha ucciso Chiara Poggi? E, soprattutto, perché lo ha fatto? Questo, insieme a tanti altri dettagli, è uno dei misteri che da 19 anni tormentano gli inquirenti che si sono occupati del delitto di Garlasco. Sembra avere le idee piuttosto chiare Massimo Lovati, l'ex avvocato di Andrea Sempio che è il nuovo indagato per l'omicidio della 26enne. Secondo lui il movente dell’omicidio sarebbe legato a un presunto traffico internazionale di materiale pedopornografico, ipotesi che si discosta radicalmente dalle ricostruzioni giudiziarie consolidate nel caso.

"Chiara aveva trovato dei filmati dal circuito mondiale pedopornografico, che è uno degli affari più ricchi del secolo, persino più della droga", ha spiegato Lovati in collegamento con la trasmissione televisiva Mattino Cinque. Secondo la sua ipotesi, la giovane avrebbe riconosciuto persone reali all’interno di quei video. "Parliamo di torture, uccisioni, immagini che costano cifre enormi. Chiara avrebbe riconosciuto personaggi veri ed esistenti ed è stata uccisa per quello che aveva visto durante le sue ricerche", ha poi aggiunto.