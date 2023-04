Pietro Orlandi, "vergogna, bugiardo", chi lo "massacra" a casa sua

26 aprile 2023 a

Pietro Orlandi ha ricevuto una lettera - indirizzata alla madre che vive in Vaticano - scritta a penna probabilmente da un monsignore, in cui si legge: "Caro Pietro, sei un bugiardo!". Parole che sono forse una risposta alle dichiarazioni del fratello di Emanuela Orlandi su papa Giovanni Paolo II che hanno fatto infuriare il Vaticano. La lettera è stata pubblicata sulla sua pagina Facebook dallo stesso Orlandi: "Caro Pietro sei un bugiardo e lo sai! Quelle vergognose allusioni nei riguardi di Papa Wojtyla non te le ha riferite nessuno, te le sei inventate te… Ma ti sei screditato da solo!", si legge.

E ancora: "Ho sempre supportato la tua famiglia, ma seguire piste suggerite da mitomani e persone notoriamente inaffidabili ha complicato le cose. Il Vaticano è stato anche troppo paziente. Adesso ti ha concesso la nuova inchiesta, ma su quali basi si svolgerà? Con i soliti documenti falsi sulla lista dei cardinali pedofili che di notte vanno a cercare le ragazzine assieme al Papa? Ti dovresti solo vergognare. Dovrai rispondere a Dio delle tue cattiverie. Saluti". Firmato: Luciano Dei.

"Il nome di chi ha pronunciato quelle frasi". Accuse oscene a Wojtyla, bomba-Orlandi

Interessante è la firma. Come osserva il Corriere della Sera "dando per scontato che si tratti di un nome fasullo (la busta è priva di mittente), la scelta del cognome-genitivo 'Dei' ('di Dio' in latino) potrebbe dimostrare che lo scritto è opera di un religioso, e che l'autore abbia inteso farlo sapere. Un monsignore? Un cardinale?. È sicuramente quello che pensa Pietro Orlandi: "Oggi nella cassetta delle poste di mia madre è stata lasciata a mano questa lettera, in una busta. La stupidità di chi l’ha lasciata e presumo scritta è che voleva far credere che fosse stata spedita da altre città, quindi fuori dal Vaticano, perché si è anche preoccupato di mettere un francobollo... Ma non c'è nessun timbro…".