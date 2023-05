Dania Mondini "umiliata a suon di flatulenze": orrore in Rai, chi rischia grosso

04 maggio 2023 a

Caos al Tg1: cinque giornalisti e dirigenti di Rai 1 rischiano il processo con le accuse di stalking, lesioni e tentativo di violenza privata in concorso tra loro nei confronti della conduttrice del Tg Dania Mondini. La vicenda - come ricostruisce il Corriere della Sera - risale al 2018, quando la Mondini aveva denunciato di essere stata trasferita dalla stanza che occupava nella redazione giornalistica a causa delle frizioni avute con alcuni colleghi.

E non è tutto. Dopo il rifiuto della giornalista a seguire l'ordine di servizio firmato dai vertici del Tg1, secondo quanto ricostruito dalle indagini della Digos, le sarebbe stato assegnato come collega di scrivania un giornalista che "non riusciva a trattenere flatulenze ed eruttazioni". La Mondini, inoltre, come riporta il Corsera, sarebbe stata penalizzata anche sul piano professionale, tramite l'assegnazione di "servizi brevi" e rimproveri fatti attraverso una "reiterata serie di aggressioni verbali e comportamenti vessatori e di minaccia lesivi della dignità professionale e personale oltre che della salute psicofisica che la spingevano ad abbandonare l'incarico".

"Ci sentiamo di anticipare questa notizia per prevenire eventuali tentativi, come quello accaduto esattamente un anno fa, di sminuire gli avvenimenti oggetto del delicato procedimento penale. Non si trattava solo di incresciose e maleodoranti flatulenze, bensì di fatti gravissimi per i quali da anni aspettiamo giustizia", hanno fatto sapere gli avvocati che assistono Mondini.