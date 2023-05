Foggia, fa strage a coltellate: ammazza la figlia, il gesto estremo della madre

07 maggio 2023 a

La gelosia potrebbe essere il movente del duplice omicidio avvenuto ieri sera a Torremaggiore, nel foggiano dove un albanese di 45 anni ha ucciso a coltellate la figlia di 16 anni, ha ferito la moglie di 39 anni e ha ucciso un commerciante italiano di 51 anni. Il delitto è avvenuto in via Togliatti dove l’uomo viveva con la moglie e la figlia. Stando ad una prima ricostruzione, ancora da verificare nel dettaglio, la figlia avrebbe tentato di fare da scudo per proteggere la mamma ma il padre l’ha colpita con alcune coltellate: la ragazza, una studentessa, è deceduta durante la corsa in ospedale.

Morto sul colpo, a seguito delle coltellate inferte, il commerciante italiano. La moglie dell’assassino, una casalinga di 39 anni è ricoverata all’ospedale di Foggia. Sul posto i carabinieri del comando provinciale di Foggia e il magistrato di turno che stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti e, in particolare, il movente. Anche se l’ipotesi più accredita pare essere quella della gelosia. Il presunto assassino sarebbe stato individuato e fermato poco dopo l’accaduto: si tratta di un albanese di 45 anni già noto alle forze dell’ordine. Ora gli inquirenti dovranno ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto per cercare di capire quale sia la follia che ha mosso la mano omicida del killer.