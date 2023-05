Meteo, "evacuazioni in corso": bomba d'acqua, chi rischia grosso

09 maggio 2023 a

a

a

Il maltempo sta tornando a farla da padrone in Italia. A partire dalla serata di martedì 9 maggio sono previste precipitazioni, anche piuttosto intense, su un po’ tutto il territorio nazionale. Allerta massima in Emilia Romagna, dove sono ancora freschi i danni dell’alluvione dell’1-3 maggio. “Stiamo organizzando evacuazioni, anche preventive, di tutta la cittadinanza a rischio”, ha fatto sapere la vicepresidente Irene Priolo.

“Otto famiglie - ha aggiunto - son già state evacuate a Dovadola e, in vista della ripresa della pioggia, la Regione è pronta a procedere con delle misure di emergenza”. Insomma, c’è una certa preoccupazione per il maltempo che dovrebbe caratterizzare l’intera settimana. Meteo che è in controtendenza rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: “Un anno fa, durante i primi giorni di maggio - ha ricordato Lorenzo Tedici, esperto de ilMeteo.it - iniziava una lunghissima fase di caldo rovente, che sarebbe durata per tutta l’estate”.

“Un caldo estivo esagerato - ha aggiunto - con picchi di oltre 40 gradi all’ombra. Ora, invece, si apre una fase quasi autunnale, con piogge abbondanti e temperature massime sotto ai 20 gradi. Alla fine di un inverno siccitoso, particolarmente nel Nord-Ovest, le piogge di aprile e maggio sembrano aiutare la penisola a riempire nuovamente i bacini idrici”.