Bruno Vespa, la "rivincita": ore 18.30, l'intervista a Zelensky

Grande attesa per l'arrivo a Roma di Volodymyr Zelensky, il presidente dell'Ucraina ormai sotto attacco russo da un anno e tre mesi, l'uomo a capo della resistenza contro la brutale invasione ordinata da Vladimir Putin. Zelensky a Roma, insomma, dove incontrerà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Dunque possibili anche due altri incontri: il primo con Giorgia Meloni e il secondo con Papa Francesco (che lo aveva già ricevuto in Vaticano l'8 febbraio del 2020). Gli incontri con il premier e il Pontefice, però, ancora non sono stati confermati.

In ogni caso si tratta della prima visita in Italia di Zelensky dall'inizio dell'invasione russa. L'occasione potrebbe ovviamente essere sfruttata per un incontro con Papa Francesco, al centro di un tentativo di mediazione. Eppure, l'agenzia russa Tass, da Roma, fa sapere che il viaggio di Zelensky nella capitale "non è legato alla missione di pace di cui ha parlato il Pontefice nei giorni scorsi". La Tass cita a tal proposito una "fonte vaticana".

Ma non è tutto. Perché è già stata confermata anche un'altra "visita". O meglio, il colpaccio di Bruno Vespa. Su Rai 1 infatti sarà in onda dalle 18.30 uno speciale per coprire la visita di Zelensky in Italia, in collaborazione con il Tg1. E si apprende che Zelensky sarà ospite anche di Bruno Vespa, per un'intervista esclusiva che ha il sapore del colpaccio. Per il conduttore di Porta a Porta, anche una sorta di "rivincita" professionale, dopo che in seguito alle polemiche era saltata l'intervista proprio a Zelensky che avrebbe dovuto condurre alla serata finale dell'ultimo festival di Sanremo.

Dopo la visita in Italia, Zelensky proseguirà alla volta di Berlino, dove incontrerà il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente della Repubblica Steinmeier. Infine, andrà ad Aquisgrana per ricevere il premio Carlo Magno. Dunque Zelensky tornerà in Ucraina.