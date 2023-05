Giuseppe Saudella, ancora impigliata e tragedia: morte atroce del poliziotto a Tenerife

16 maggio 2023 a

Dramma a Tenerife: Giuseppe Saudella, un poliziotto italiano di 22 anni, è morto in mare. Secondo quanto si apprende in base alle notizie che arrivano dalla più grande isola delle Canarie, in Spagna, Saudella - di San Salvatore Telesino, provincia di Benevento, e in servizio a Piacenza - si trovava in vacanza con un amico, un carabiniere della valle Telesina.

I due nella giornata di ieri, lunedì 15 maggio, erano in mare, su una barca: il 22enne morto si sarebbe tuffato per cercare di disincagliare l'ancora che si era impigliata sul fondale, senza però più riemergere. L'amico, non vedendolo tornare a galla, ha lanciato l'allarme e lo ha cercato. Il corpo senza vita è stato ritrovato solo qualche ora dopo dalla polizia spagnola, impegnata nelle ricerche.

Una tragedia orribile, ancora inspiegabile, un lutto che colpisce l'intero paese di Giuseppe Saudella. Fabio Romano, sindaco di San Salvatore Telesino, ha dovuto informare la famiglia della tragedia. Dunque il primo cittadino ha annunciato, per il giorno dei funerali, il lutto cittadino.