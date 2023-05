Brescia, nubifragio-choc: due auto precipitano nel canale

25 maggio 2023 a

Non solo l'Emilia Romagna: il maltempo ha colpito anche la città di Brescia nelle ore scorse. Un vero e proprio nubifragio che ha causato molti i disagi ai cittadini, con oltre 50 chiamate ricevute dai vigili del fuoco in poche ore. Cinque i sottopassi chiusi dalla polizia locale al traffico. Diverse persone sono state soccorse e aiutate a uscire dalla propria auto rimasta bloccata.

A Rezzato è addirittura caduto un argine del Naviglio Grande. E per questo alcune auto in sosta, che fortunatamente non avevano nessuno a bordo, sono precipitate nel corso d'acqua sottostante. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco, e l’area è stata transennata. Gravi disagi anche nelle zone dove è straripato il fiume Garzetta. Ma non solo: sono stati segnalati diversi allagamenti pure nelle scuole. Tra le zone più colpite la valle del Garza, mentre a Nave il torrente Listrea è esondato in più punti.

A colpire è stato anche un video in cui si vede un bus completamente allagato: l'acqua è entrata dalla porta laterale del pullman mentre percorreva una strada allagata. Sia in centro che in provincia, insomma, il nubifragio ha messo a dura prova la viabilità: in molti casi le strade si sono trasformate in veri e propri torrenti di fango con allagamenti un po' ovunque.