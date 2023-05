Lago Maggiore, la barca si ribalta per una tromba d'aria: quattro vittime

29 maggio 2023 a

È stato recuperato anche il corpo del quarto disperso nell’incidente avvenuto ieri, domenica 28 maggio, sul Lago Maggiore, davanti a Lisanza, frazione di Sesto Calende. Una imbarcazione, sorpresa dal maltempo, si è capovolta a causa di una improvvisa tromba d'aria. A recuperarlo i sommozzatori dei Vigili del fuoco. Terminate le ricerche dei dispersi, si sta procedendo ora al recupero del relitto della barca che è già stato individuato a sedici metri di profondità.

La "house boat", partita da Lisanza, è stata colta di sorpresa da un forte temporale e da una tromba d'aria all’altezza di Arona. La barca a vela, lunga 16 metri, aveva a bordo 24 persone (22 passeggeri più 2 persone dell'equipaggio) che stavano facendo una festa di compleanno. Il natante - una imbarcazione privata che effettua sul lago servizi di accompagnamento per turisti - si è quindi ribaltato e poi si è inabissato.

Cinque persone di quelle che si sono salvate nuotando fino a riva, sono state portate in ospedale, di cui tre in codice verde e due in codice giallo. Sul posto sono intervenuti un elisoccorso, tre auto mediche, due mezzi di coordinamento maxi emergenze di Areu, dieci ambulanze, vigili del fuoco, guardia costiera e carabinieri.