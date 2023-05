Abbiategrasso, prof accoltellata: "Mi dispiace. E poi...", testimonianza agghiacciante

29 maggio 2023 a

Sono sconvolti i compagni di classe del sedicenne che questa mattina ha accoltellato - ferendola - la sua professoressa all'Ilis Alessandrini di Abbiategrasso, in provincia di Milano. La docente, come riporta il Corriere della Sera che ha sentito alcuni testimoni, si era avvicinata al ragazzo per dirgli che lo avrebbe interrogato dopo una ventina di minuti. E la risposta del ragazzo era stata tranquilla. Ma quando la prof si è allontanata per raggiungere un altro gruppo di studenti, lui "ha iniziato a frugare nello zaino e poi si è voltato verso di noi dicendoci: 'Mi dispiace ragazzi, mi dispiace'", ha raccontato una sua compagna di classe. "Ha tirato fuori le armi e si è diretto verso la professoressa che ha pugnalato diverse volte".

Accoltella alla testa la prof in classe, orrore di un 16enne: Milano sotto-choc

"È successo alla prima ora, all’inizio della lezione. Siamo entrati normalmente alle 8 e ci siamo subito suddivisi in gruppo per fare un lavoro. Io ero proprio in gruppo con questo ragazzo che per la prima mezz’ora è stato silenzioso, non collaborava con noi, non diceva nulla", ha proseguito la ragazza. Poi "a un certo momento è venuta lì la nostra prof di italiano: ci ha aiutato nel nostro lavoro di gruppo e poi ha detto a questo mio compagno che a breve lo avrebbe interrogato in Storia per recuperare una insufficienza. Lui le ha risposto che dopo cinque minuti sarebbe arrivato". Quindi si è scatenato l'inferno.

La prof è stata presa a coltellate ma è riuscita a scappare insieme ad alcuni suoi studenti, “mentre io e altri compagni, che eravamo più lontani dalla porta, siamo rimasti bloccati in classe e ci siamo nascosti dietro ai banchi, anche perché non sapevamo se la pistola fosse vera e avevamo paura di eventuali colpi". Ma il giovane aggressore non ce l'ha con i compagni. "Noi siamo scappati, siamo andati via da scuola in un parcheggio dove c’erano altri nostri compagni".

Un altro ragazzo ha detto di averlo incontrato "la mattina fuori di scuola. Abbiamo parlato di come era andata la verifica di chimica e di calcio. Poi lui ha aspettato due compagni, suoi amici più stretti, ed è salito con loro. Avevamo l’ora di Storia e la professoressa ha chiesto a lui e a loro se volessero scusarsi coi compagni, per il loro comportamento, ma loro hanno risposto di no. Nei giorni scorsi avevano fatto dei dispetti. Spegnevano la lavagna interattiva durante le ore d’inglese e, inoltre, una volta, per far perdere tempo a lezione, avevano spruzzato uno spray maleodorante e questo ci aveva costretti a cambiare classe". Nei giorni scorsi, ha concluso, "durante una verifica aveva preso 2 e questo gli aveva abbassato molto la media. Inoltre per la storia dello spray rischiava il 5 in condotta. Quando la prof si è avvicinata a uno dei gruppi e si è girata, lui l’ha accoltellata. Poi ha tirato fuori la pistola e ha detto 'Uscite tutti". Non me lo sarei mai aspettato. È arrivato l’anno scorso, ha fatto amicizia con tutti...".