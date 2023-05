Gaia Tortora, lo sfogo travolge il Pd: "Schifo senza fine, voglio l'esercito"

31 maggio 2023 a

a

a

"Uno schifo senza fine": Gaia Tortora l'ha scritto su Twitter a corredo di una foto in cui si vedono i cassonetti della spazzatura pieni e rifiuti ovunque per strada. La città a finire nel mirino è, neanche a dirlo, Roma, che da tempo ormai vive questo problema. Sotto attacco, dunque, Roberto Gualtieri, il sindaco Pd della capitale.

Fagnani-Gaia Tortora, asse contro Urbano Cairo: gode Giletti, tsunami su La7

Tra i commenti al suo tweet c'è quello di Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, che ha scritto: "Così tutti implorano il termocombustore… Soldi e monnezza, antico connubio". "Io imploro l'esercito ormai. Questa città è ingovernabile. Puzza. È sporca. Pericolosa", ha replicato a sua volta la giornalista di La7. Quello della Capitale, insomma, sembra essere un problema irrisolvibile al di là del suo sindaco. I dem che prima mettevano Virginia Raggi nel mirino ora hanno un loro rappresentante, Roberto Gualtieri, ai vertici della città.

Non sono pochi, comunque, i vip e i personaggi noti che da tempo denunciano questo grave problema nella Capitale, come fa notare anche Dagospia. Alessandro Gassman per esempio ha detto: "Roma è ormai una metropoli di cui vergognarsi. Fa schifo. È una discarica". Qualche tempo fa pure Elena Santarelli disse la sua su questo tema: "Che profumo di primavera... Roma!!! Vergognoso. Ecco anche in un parchetto dietro dove ci sono i bambini".