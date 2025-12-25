Askatasuna, terrore a Capodanno: "Sassaiole con catapulta"

Quello che filtra, dagli ambienti di polizia, non lascia tranquilli. Affatto. Per la festa di Capodanno, imbastita da Askatasuna, il rischio concreto è che le strade di Torino si trasformino nelle montagne della Val Susa. La guerriglia No Tav, con quelle stesse strategie, è pronta a sbarcare in città. Del resto, lo avevano detto gli stessi capoccia del centro sociale sgomberato giovedì scorso su input del governo: «Vanchiglia (il quartiere del fu covo, ndr) sarà come la Val Susa».

Cosa aspettarsi dunque? Alle bombe carta, grande specialità della casa, potrebbero aggiungersi le catapulte con cui sparare sassi all’impazzata. Strumenti rudimentali realizzati, usando gli alberi come sostegno, per scagliare pietre pesanti anche cinque chili. Hanno già fatto capolino nei pressi dei cantieri dell’Alta Velocità, nelle scorse settimane, spedendo all’ospedale un poliziotto ferito al volto. Pochi centimetri più in là e avrebbero potuto provocargli danni permanenti. Nel menù della guerriglia urbana potrebbero comparire anche fionde e bombe imbottite di chiodi e bulloni. Per fare male, quasi per uccidere. Dell’evento, convocato al termine delle devastazioni di sabato, non si conoscono ancora dettagli ufficiali. Ed è questo che preoccupa i responsabili dell’ordine pubblico.