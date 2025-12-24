Rapina al campo rom, clamoroso: arrestati 2 poliziotti

Una rapina che ha dell'assurdo. A commetterla? Due poliziotti. Tutto vero. Due agenti del commissariato "Salario Parioli" di Roma, già sospesi dal servizio e ai domiciliari per un’altra inchiesta, sono finiti in carcere insieme a due complici – un cittadino marocchino e uno croato, entrambi con precedenti – con l’accusa di rapina in abitazione. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Ostia con la squadra mobile di Roma, dopo un’indagine coordinata dalla procura capitolina. A incastrarli le testimonianze della famiglia aggredita, le immagini di videosorveglianza e l’analisi dei cellulari degli indagati.

Stando a quanto finora ricostruito, gli arrestati si sarebbero introdotti nella casa di due coniugi all’interno del campo rom di via dei Gordiani, fingendosi carabinieri dei Parioli. In quel momento hanno presentato un distintivo delle forze dell’ordine, sostenendo di dover eseguire una perquisizione per cercare armi e droga. Una volta dentro, avrebbero bloccato i due adulti e i loro figli minori, chiudendo la porta di casa e alzando la voce contro la donna, che aveva dubitato della loro identità. Ecco allora che i finti militari avrebbero smontato i pannelli di rivestimento dell’abitazione con un trapano e portato via circa 5.000 euro in contanti, cinque orologi Rolex e un Cartier.