A16, inferno in autostrada: schianto tra auto, poi il bus nella scarpata

04 giugno 2023 a

a

a

Inferno alle primissime luci dell'alba sull'autostrada A16 Napoli-Canosa: un bus di linea della celebre catena Flixbus si è ribaltato per poi finire in una scarpata, il tutto all'altezza del comune di Vallesaccarda, provincia di Avellino. Il tutto dopo aver travolto tre auto ferme in corsia per un tamponamento: nello schianto coinvolte poi altre due auto. Il primo bilancio è di un morto e 14 feriti.

Stando alla prima ricostruzione, la carreggiata era quasi interamente occupata dalle tre auto coinvolte nel primo incidente: nello schianto è morto sul colpo un automobilista. Dunque l'arrivo del bus, il cui autista non è riuscito ad evitare il nuovo schianto. Il pullman si è poi ribaltato per finire nella scarpata alla destra della carreggiata, quindi nello schianto sono state coinvolte altre due vetture che stavano arrivando.

A bordo del Flixibus c'erano 38 persone: partito da Lecce, era diretto a Roma Tiburtina. I Vigili del fuoco, aiutati da una autogru, hanno sollevato il mezzo dalla scarpata: tutt'ora in corso le verifiche per accertare che non si siano altre vittime. Tre dei feriti sono stati trasferiti ad Ariano Irpino, due di loro sarebbero molto gravi. I passeggeri del bus che non hanno avuto bisogno di cure mediche sono stati portati a Roma da un altro mezzo Flixibus. Intorno alle 6.45 è stato riaperto il tratto autostradale tra Candela e Grottaminarda, per quanto soltanto su una carreggiata.