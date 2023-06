Scontrino, scoppia il caso: "Caffè e latte macchiato", la foto virale

05 giugno 2023 a

Lo scontrino della discordia. A Trieste è scoppiata la bufera per i prezzi del nuovo Caffè Sacher che ha aperto in pieno centro, il primo punto vendita fuori dall'Austria. Dopo settimane di attesa, via all'apertura. Ma è scoppiato il caso dopo i primi scontrini che sui social sono diventati virali. Una fetta di torta Sacher viene venduta a 8,90, un latte macchiato a 5,50 euro e un caffè espresso 3,50 euro.

Prezzi che troviamo in altri prestigiosi bar del Paese, ma alcuni scatti sui social hanno fatto montare il caso sul Caffè Sacher di Trieste. E sulle lamentele dei clienti è intervenuto il sindaco Dipiazza: "Vorresti un Ferrari? Ma non lo puoi permettertelo, e allora se passa sei lì a guardarlo". E ancora: "È un grande orgoglio - aggiunge - che sia stata scelta Trieste per aprire il Caffè Sacher e nessuno pensa alla cifra enorme che è stata investita per aprire il locale".

Ma non finisce qui. Il primo cittadino ha aggiunto: "Sono orgoglioso anche dell'amicizia con il proprietario. Voleva offrimi una fetta ma io ho voluto pagarla. Vai a cena nei ristoranti e ti chiedono cifre mai viste, davvero non riesco a capire questa polemica". Parole condivisibili che però hanno diviso i social. Ma una cosa è certa: il caffè Scher ha esaurito le scorte di torta, segno che nonostante il prezzo, i clienti hanno gradito.