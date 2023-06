Napoli, blocca il bus con l'auto in doppia fila: poi prende la spranga...

08 giugno 2023 a

Scene di ordinaria follia a Napoli dove un uomo ha distrutto i vetri di un bus. È accaduto sabato pomeriggio, quando un mezzo Anm della linea 181 è stato bloccato dall'automobile in divieto di sosta dell'aggressore. A riprendere la scena alcuni filmati circolati in rete. Da quello che si vede l'autista ha protestato scatenando la furia dell'uomo che, dopo essersi munito di spranga d'acciaio è sceso dalla sua vettura ed è fuggito a piedi abbandonando in auto la moglie incinta, soccorsa poi dagli stessi passeggeri.

L'episodio è stato denunciato da Gennaro Capodanno. E ancora una volta sottolinea il problema che affligge il Vomero: i parcheggi in seconda fila. La lite tra conducente e autista è scoppiata proprio perché l'automobilista sostava in seconda fila ostruendo il passaggio all'autobus. Un disagio che ha portato autista e passeggeri ad attendere diversi minuti prima di ripartire. Ma al rientro l'aggressore ha scatenato tutta la sua furia: l'uomo ha preso dall'automobile una spranga di acciaio e ha inferto diversi colpi al finestrino ferendo lievemente l'autista e seminando il panico tra presenti e passeggeri.

"Piena solidarietà all'autista e ai passeggeri - ha dichiarato il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli - siamo circondati da incivili violenti e barbari. Gente che non ha rispetto per niente e nessuno. Servono azioni frontali contro questi soggetti che fanno sempre quello che gli pare e non pagano mai per le loro colpe"