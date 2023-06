Cata Alvarez, bimba sparita nel nulla a Firenze: ore di angoscia

11 giugno 2023 a

a

a

Ore di angoscia e preoccupazione. Una bambina di 5 anni, Cataleya Alvarez, è scomparsa ieri pomeriggio a Firenze. La piccola, che amici e parenti chiamano Cata, è di origine peruviana, e l’ultima volta che è stata vista pare sia stato attorno alle 13 nello stabile dove la famiglia vive, nella zona di Novoli. La piccola ha i capelli e gli occhi scuri, e al momento della scomparsa indossava dei pantaloni lunghi rosa. Sui social, da ieri sera, è scoppiato il tam tam di appelli a chiunque avesse notizie della bambina, ma al momento le ricerche, alle quali ha preso parte la comunità peruviana fiorentina e andate avanti tutta la notte, hanno dato esito negativo. Secondo una prima ricostruzione -come riporta la Nazione - la bambina stava giocando al piano superiore rispetto alla sua abitazione.

Era in casa dello zio. Poi è scesa a casa sua, ma quando la mamma è rientrata dal lavoro non l’ha trovata nell’abitazione. La piccola, di origine peruviana, si chiama Cataleya Alvarez, conosciuta semplicemente con il soprannome di Cata. La famiglia ha cercato con il cuore in gola, ma non è riuscita a trovarla. È quindi scattata la denuncia ai carabinieri e sono partite le ricerche. Sulle tracce della piccola si è messa anche la vasta comunità peruviana e sudamericana di Firenze. Tramite il tam tam su whatsapp e gli altri social network diverse persone sono scese in strada. E nella serata di sabato - spiega ancora la Nazione - sono state battute a fondo le zone di via Pistoiese e le sponde del Mugnone. Alle ricerche stanno partecipato anche i vigili del fuoco. Ma della bambina nessuna traccia. Le ricerche sono andate avanti tutta la notte.