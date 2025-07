Firenze, l'orrore di un tunisino irregolare contro una 15enne

Racconto confermato da Gualtiero Nicolini, dell’associazione Scarpetta rossa. «La ragazza si è rivolta alla nostra associazione», spiega, «impegnata nel combattere la violenza di genere e le situazioni di grave disagio sociale che si vanno moltiplicando nelle nostre città. Tutto nasce da una breve relazione, cominciata oltre un anno fa durata circa cinque mesi, tra la ragazzina e il giovane clandestino. Lei ben presto deve rendersi conto della trasformazione del ragazzo: diventa violento, manesco, comincia a terrorizzarla, e quando lei decide di troncare ogni rapporto lui reagisce in modo preoccupante.

L’aspetta davanti la scuola, tanto che lei, per messi non vuole più frequentarla, le grida minacce per strada... Racconta tutto ai genitori, i quali si rivolgono ai carabinieri e scattano le denunce». Si prendono provvedimenti, viene imposto il braccialetto elettronico al giovane. «Sì, ma in realtà il braccialetto si rivela un provvedimento inefficace. Il ragazzo vive per strada, è senza fissa dimora, quando il braccialetto si scarica, lui non provvede di certo a ricaricarlo. Inoltre, non può essere rimpatriato perché si è dichiarato rifugiato politico, anche se in Tunisia il giovane sarebbe stato condannato per violenza sessuale». L’incubo continua, mentre la minore vorrebbe ricominciare a vivere, anche attraverso un percorso terapeutico, «perché queste vicende mettono a dura prova una persona così giovane. Del resto, sarebbe difficile per chiunque da sopportare», sottolinea Nicolini.

In controluce a questa storia, sempre secondo Nicolini, bisogna leggere il fenomeno- in crescita – dell’insicurezza creata dalla presenza di sbandati, di chi sfugge tra le maglie di un sistema di accoglienza «non è in grado di gestire i flussi migratori ed essere realmente inclusivo». Perla ragazzina che futuro ci può essere? «Dopo l’ultima aggressione», ci spiega la mamma, «mia figlia ha voluto reagire, ha contatto l’associazione Scarpetta rossa, vuole far conoscere la sua storia. Noi l’appoggiamo e ringraziamo i carabinieri che ci hanno fatto di tutto per sostenerci. Ma ogni volta che questo individuo viene bloccato, qualcosa non funziona, tutto si arena e non cambia niente, lui non viene rimpatriato. Lui lo sa e dimostra tutta la sua arroganza: a me non possono fare niente, urla a tutti noi, io domani ricomincio, torno ad aspettarti...».