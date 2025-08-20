Firenze, 27enne marocchino molesta due ragazze: orrore alla fermata del tram

Ancora un episodio di aggressione sui mezzi pubblici. Un cittadino marocchino di 27 anni è stato arrestato nella serata di ieri, martedì 19 agosto, a Firenze dai carabinieri del nucleo radiomobile con l'accusa di tentata violenza sessuale. L'uomo è stato bloccato in flagranza di reato nei pressi della fermata Dalmazia della tramvia. Sono state due giovani donne a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine chiamando il numero di emergenza 112.

Secondo quanto ricostruito dai militari, intorno alle 22 di ieri l'uomo si sarebbe avvicinato una ragazza tentando un approccio insistente, culminato in abbracci e palpeggiamenti. Al netto rifiuto della giovane, l'aggressore avrebbe rivolto le sue attenzioni verso l'amica, costringendo entrambe a rifugiarsi in un esercizio commerciale nelle vicinanze per cercare aiuto. All'arrivo della pattuglia, l'uomo ha tentato di darsi alla fuga a piedi e avrebbe opposto resistenza. È stato però raggiunto e bloccato dalle forze dell'ordine, che lo hanno poi portato nella caserma Santa Maria Novella per l'identificazione.