Cata Alvarez, la testimonianza choc: "Salita su un bus con tre persone"

La piccola Kataleya, chiamata Cata, non si trova. La madre è disperata e nell'ex hotel occupato in un quartiere periferico di Firenze non ci sarebbero tracce della piccolina. Sono state effettuate due perquisizioni, una ieri e una questa mattina, ma senza esito positivo. E così in tutta la città le forze dell'ordine sono a lavoro per cercare di capire dove possa essere finita questa bimba di soli 5 anni. Nel pomeriggio di ieri la piccola stava giocando con una amichetta.

Poi è sparita nel nulla. La mamma questa mattina ha accusato un malore ed è stata trasferita in ospedale. I cani delle forze dell'ordine stanno setacciando la zona in cerca di una traccia della bambina. Non sono escluse ipotesi di rapimento e gli inquirenti vagliano ogni pista. Ed è in questo quadro che arriva una testimonianza che potrebbe ribaltare tutto. Al Tg3 un uomo che probabilmente vive nello stabile o nella zona dove è scomparsa la piccolina ha affermato: "Un ragazzo mi ha detto di averla vista salire su un bus insieme ad altre tre persone". Una circostanza che se confermata cambierebbe radicalmente il quadro delle indagini in corso. Le ricerche non si fermano e andranno avanti, senza sosta, anche nelle prossime ore.