Kata, la frase del padre ribalta tutto: "Uno scambio di persona", l'ipotesi choc

Una frase che riapre tutto. Il papà della piccola Kata Alvarez, la bimba scomparsa a Firenze da qualche giorno, nel suo colloquio con gli inquirenti ha aggiunto un elemento importante per le indagini: potrebbe trattarsi di uno scambio di persona, Kata rapita al posto di un'altra bimba. Miguel Angel Romero Chicclo avrebbe avanzato, secondo quanto riporta Repubblica, un'ipotesi piuttosto inquietante davanti agli inquirenti: l'obiettivo dei malviventi sarebbe un'altra bimba, una coetanea di Kata. E questa ipotesi prende corpo anche nell'assenza di un chiaro movente sul rapimento.

Al momento nessuno dei malviventi che avrebbe portato via la piccolina si sarebbe messo in contatto con la famiglia. La pista che viene seguita è quella di una ritorsione legata al racket delle stanze dell'ex hotel occupato da decine di famiglie nel capoluogo toscano. Un racket che avrebbe portato a una lotta interna tra tre fazioni per ottenere il monopolio di controllo degli alloggi. L'ex hotel ora è stato sgomberato per portare a termine le ricerche di possibili tracce della bimba. Sono state svuotate le stanze e anche le fosse biologiche. Ma nulla, della bimba non c'è traccia. Un mistero fitto che al momento non ha soluzione. Nei prossimi giorni gli investigatori continueranno a setacciare la zona per rintracciare anche un solo indizio che possa portarli sulle tracce dei malviventi che hanno distrutto in pochi minuti una famiglia.