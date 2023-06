Cagliari, autobus decapitato dal cavalcavia: incidente sconcertante

20 giugno 2023 a

Attimi di terrore e sconcerto davanti allo stadio Sant'Elia di Cagliari, un incidente che ha letteralmente lasciato senza parole tutti i presenti. Già, perché il conducente di un autobus deve avere ignorato i cartelli che segnalavano l'altezza di un ponte e calcolato male le misure...

Morale della favola? Il pullman ha provato a passare sotto al cavalcavia di via Ferrara, senza riuscirci. Il risultato è quello che potete vedere nelle foto: il bus era troppo alto ed è stato distrutto, demolito, decapitato. Fortunatamente, e incredibilmente, nel terrificante schianto non si è ferito nessuno, conducente compreso, anche perché er il solo a bordo.

La postazione di guida si trova infatti più in basso rispetto a quella in cui siedono i passeggeri: se il pullman fosse stato pieno, il bilancio avrebbe potuto essere ben peggiore. Infatti, la zona dei sedili dei passeggeri è andata distrutta. L'incidente è avvenuto intorno alle 13.30 di oggi, martedì 20 giugno, sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco di Cagliari per la messa in sicurezza del sottopassaggio. La Polizia locale si è poi occupata dei rilievi necessari in seguito a questo incidente davvero clamoroso.