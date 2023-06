Kata, "non faccio il nome di quell'uomo": la madre fa calare il gelo in tv

23 giugno 2023 a

La mamma di Kata Alvarez decide di parlare e lo fa ai microfoni di Chi l'ha visto?. La signora Alvarez che da giorni cerca invano la sua piccolina scomparsa a Firenze tra le mura dell'ex hotel Astor occupato da diverse famiglie di immigrati sudamericani, prova a fare il punto delle ricerche nella trasmissione di Federeica Sciarelli. Nel corso della puntata viene mostrato un video de Il Tirreno girato qualche giorno prima della scomparsa della bambina: si vede un uomo che grida e prova ad accedere in un alloggio già occupato.

All'interno c'è una bambina, è proprio Kata. "Sì, era Kata. È successo tempo fa. Non posso dirti chi ha provato a entrare, non posso", afferma Caterina Alvarez. Parole che lasciano un fiume di dubbi su cosa possa essere accaduto alla bambina. Durante la visione del filmato in cui si vede Kata uscire dall'hotel, la dottoressa Ina Verdiana Cilona fa notare un dettaglio relativo al cancello: "Non guardate i bambini ma la parte superiore del cancello che si apre e si richiude quando qualcuno esce. Il cancello, dopo l’uscita delle persone, rimane aperto.

Qualcuno lo teneva aperto da dentro e poi ha preso la bambina? Mentre la piccola torna all’interno dell’hotel, sembra quasi che si blocchi un attimo e poi venga tirata dentro". Ed è in questo preciso istante che potrebbe essere collocata nel tempo la sparizione della bambina.