Torino-choc: fa irruzione completamente nudo in chiesa. Finisce in tragedia

Sconcerto e dramma a Torino, dove un uomo di 50 anni è morto dopo aver gettato nel caos la chiesa di San Remigio. Tutto inizia intorno alle 11.30 di domenica, quando il protagonista, un torinese, è entrato con la forza nell'edificio sacro di via Rismondo 57, in zona Mirafiori. Come ricostruisce Repubblica, il 50enne ha fatto il suo ingresso completamente nudo e ha iniziato a pregare.

Quando il parroco ha provato a fermarlo per farlo uscire, l'uomo in pieno raptus ha iniziato a urlare come un ossesso, "sono posseduto dal demonio". Quindi, completamente fuori controllo, è salito fino all'altare, ha rubato un grande cero e lo ha brandito come una spada, rivolgendolo contro il prete. Fortunatamente, in strada, i passanti hanno sentito le urla provenire dalla chiesa e hanno pensato bene di chiamare subito il 112. Gli agenti arrivati sul posto hanno assistito alla scena assurda e sono riusciti a fermare l'aggressore, che è stato poi condotto in ospedale. Qui si è consumata la tragedia: il 50enne è deceduto dopo il ricovero.

Un indizio su cosa possa aver condotto l'uomo fino a quel punto potrebbe fornirlo il suo passato: era uscito da poco dal carcere e aveva dei problemi di salute legati alla droga. Non si può escludere dunque che abbia agito sotto effetto di una overdose, che potrebbe poi essergli stata fatale.