Agrigento sotto choc: taglia la gola alla moglie e si suicida

06 luglio 2023 a

a

a

L'ha sgozzata e poi si è impiccato. La fredda cronaca dà conto di un altro, l'ennesimo femminicidio al quale è seguito un suicidio, avvenuto ad Agrigento. Ma quello che accadeva in quella casa di Fontanelle, nella periferia della capoluogo siciliano, dove viveva la donna di 45 anni ammazzata da suo marito si può solo immaginare. Di certo c'è che lui le ha tagliato la gola dopo averla presa a coltellate. Poi la decisione di mettere fine anche alla sua vita che, secondo le prime informazioni raccolte dalla questura di Agrigento, stava andando alla deriva.

Secondo la polizia, rivela l'Ansa, pare che il femminicida soffrisse da diversi mesi di una forte depressione, si era licenziato dal lavoro, ed era in cura. La moglie, con il suo impiego in un negozio, riusciva a far fronte alle spese familiari. Ma la situazione in quella casa di via Alessio Di Giovanni pare fosse molto complicata. A chiamare la polizia è stato il figlio della coppia che allarmato perché nessuno dei genitori rispondeva al telefono, è andato nell'abitazione per controllare ed ha fatto la drammatica scoperta.