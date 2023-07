Milano, incendio in una Rsa: 6 morti e decine di feriti

07 luglio 2023 a

È di sei morti e di due feriti gravi il bilancio di un incendio scoppiato, intorno all’1.20, nella Rsa Casa dei Coniugi in via dei Cinquecento a Milano. Lo rende noto l’Areu, l’azienda regionale emergenza urgenza. A quanto pare l'incendio sarebbe divampato per cause accidentali questa notte. Due delle vittime sono due donne di 58 e 87 anni che sono morte carbonizzate. Occupavano la stanza da cui sarebbe partito il rogo. Le altre vittime sono di 73, 75, 85 e 84 anni e sarebbero decedute per l'inalazione di fumo. Complessivamente sono state portate in ospedale 81 persone: due in codice rosso, 14 in giallo e il resto in codice verde.

Sul posto è arrivato anche il sindaco Giuseppe Sala. Adesso gli investigatori dovranno accertare l'esatta dinamica dell'incendio e capire da dove sia arrivata la scintilla che ha poi dato vita al rogo. Purtroppo per le due donne che si trovavano nella stanza da cui sarebbe partito l'incendio non c'è stato nulla da fare. Sono state sorprese dalle fiamme nel sonno. La struttura è in parte inagibile. Parte degli ospiti sono stati portati in un'altra ala della struttura. Al momento i pompieri escludono una matrice dolosa dell'incendio. La struttura, che si trova in via dei Cinquecento, nella zona sud di Milano, vicino a Piazzale Corvetto, è situata in un edificio di tre piani del 1920 e ha 210 posti letto.