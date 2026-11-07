Realpolitik, Peppe Provenzano si copre di ridicolo: "Islam? Solo stupidaggini"

A Realpolitik, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Tommaso Labate, è stato ospite Peppe Provenzano. L'esponende del Pd è stato interpellato dal padrona di casa circa il legame che si sta venendo a creare tra la sinistra - e il Nazareno - e l'Islam. Un connubio che potrebbe essere potenzialmente esplosivo. Sia in termini di violenza nelle piazze sia per quanto riguarda le prossime elezioni politiche. Il dem, dal canto suo, ha minimizzato il tutto.

"Questa cosa dell'alleanza tra sinistra e Islam è talmente una sciocchezza che per fortuna in questo studio non è stata ripetuta, non l'ha detto nessuno, lei non l'ha detto, lasciamola per quello che è, una totale stupidaggine - le parole di Provenzano -. Mi aveva colpito una cosa che aveva detto Borselli e cioè che c'era stata timidezza nelle piazze sulle donne iraniane, sul velo. Sa Borselli che quelle piazze erano davvero piccole, erano piazze che non avevano raccolto una partecipazione come quella che in altri casi c'è stata nel nostro paese per una tragedia enorme, quella di un regime che stava ammazzando i suoi figli".