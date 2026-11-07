"Si cambia, altrimenti...": Amorim sbrocca, cosa sta succedendo al Milan

L’allenatore del Milan, Rúben Amorim, si è mostrato molto deluso e arrabbiato dopo la sconfitta per 0-2 contro il Ferencváros in Europa League. Durante la conferenza stampa, il tecnico portoghese ha criticato duramente la prestazione della squadra, soprattutto nel primo tempo, definendola una delle peggiori mai viste.

Amorim ha sottolineato la mancanza di ambizione, concentrazione e preparazione mentale dei giocatori, accusandoli di aver concesso troppe occasioni agli avversari a causa di errori evitabili. Ha inoltre ricordato che indossare la maglia del Milan comporta grandi responsabilità e che non è accettabile scendere in campo con un atteggiamento simile, soprattutto davanti ai propri tifosi.

Il tecnico ha anche riconosciuto le proprie responsabilità, ammettendo di non essere riuscito a preparare adeguatamente la squadra. Ha ribadito che, al momento, il Milan non sembra avere la mentalità necessaria per competere su due fronti e che serviranno tempo, allenamento e un cambiamento nell'approccio alle partite per raggiungere un livello competitivo.

Amorim ha escluso che la sconfitta sia dovuta a problemi tecnici o al turnover, evidenziando come gli errori siano stati principalmente frutto di scarsa concentrazione e atteggiamento sbagliato. Ha quindi invitato tutti, giocatori e staff, a essere più umili e a riflettere su quanto accaduto.

Infine, il tecnico ha lanciato un messaggio molto chiaro: la squadra deve migliorare immediatamente, dimostrare maggiore determinazione e assumersi le proprie responsabilità. In caso contrario, il progetto rischia di interrompersi.