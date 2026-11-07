Ginevra Bompiani parla? Cruciani la smonta così: "Sarebbe preoccupante il contrario"

Continua ad essere tema di discussione tutto ciò che è accaduto nelle piazze italiane nel mese di Ottobre, in particolar modo a Milano nei giorni 17 e 18, con gli scontri che hanno devastato il centro città, sfruttando le manifestazioni organizzate dal movimento “Italia in piazza” contro il carovita. E se ne parla anche a “Dritto e Rovescio”, salotto d’approfondimento di Rete4 condotto da Paolo Del Debbio. Giuseppe Cruciani, speaker de La Zanzara su Radio 24, pensa che i disordini siano strumentalizzati dalle sinistre in vista delle elezioni e dice: “Le opposizioni cercano di approfittarne di questa situazione per fare casino. Pensate un po’, ma se la situazione nel Paese fosse così drammatica, Fratelli d'Italia sarebbe al 29% nei sondaggi?”.

A quest’affermazione, replica la scrittrice Ginevra Bompiani, che dissente totalmente dal suo interlocutore: “Penso generalmente il contrario di quello che dice Cruciani". "Sarebbe preoccupante il contrario", tuona Cruciani. "Sarei preoccupatissima del contrario - prosegue Bompiani -. La destra del governo continua a dire che il paese stia benone, è veramente straordinario questo, cioè mi pare che sia una mancanza di sguardo verso la gente, a un livello incomprensibile, perché bisogna sempre ricordare che il governo è al servizio del Paese, sono i domestici del Paese. Si dice governare il pollaio, il governo fa questo, governa il pollaio, lo deve pulire e lo deve nutrire, non deve fare altro, non ha il diritto di fare altro”.

La Bompiani, infine, accoglie favorevolmente le discese in piazza: “Le manifestazioni sono la vera testimonianza della democrazia. Molto più delle elezioni, che ormai sono solo i sondaggi. Una farsa. La gente parla e cerca di parlare con il governo, ma il governo non ascolta. E invece è proprio questo che dovrebbe fare, dovrebbe ascoltarlo. Perché il carovita, di cui si parla come se fosse un incidente, è identico alle guerre naturalmente, la stessa cosa delle guerre, dipende totalmente dalle scelte del governo e dei governi”.