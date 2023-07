Alessandro Impagnatiello, video mai visto prima: dove l'hanno beccato

08 luglio 2023 a

Immagine mai viste prima d'ora quelle che immortalano Alessandro Impagnatiello, il giovane accusato dell'omicidio della compagna Giulia Tramontano e del bambino che portava in grembo. A diffonderle ci pensa Quarto Grado, in onda venerdì 7 luglio su Rete 4. Qui si vede il barman rivolgersi a una tabaccheria di Senago, là dove la coppia viveva. Con lui anche la madre e il compagno di questa.

I tre si sarebbero rivolti al tabaccaio per chiedere se le telecamere avessero ripreso la ragazza allontanarsi da sola, come aveva ipotizzato Impagnatiello. Una ricostruzione messa a punto dal suo assassino, ma che viene smontata proprio dalle telecamere dell'attività che non solo non riprendono la ragazza passare, ma mostrano il barman controllare quali fossero e dove si trovassero le telecamere. Nel filmato lo si vede scrutare ogni angolo, come a volersi assicurare che la videosorveglianza non riesca a smentire la sua versione.

Ma non solo, perché una volta all'interno dell'esercizio commerciale, Impagnatiello acquista un pacchetto di sigarette e poi chiede se lo stesso pacchetto è stato acquistato nelle ore precedenti mediante il distributore della tabaccheria, visto che si sarebbe trattato della stessa marca di sigarette consumate da Giulia. Il programma di Rete 4 mostra anche le immagini di Impagnatiello mentre pulisce le scale del condominio, subito fuori l'ingresso dell'appartamento. Detenuto nel carcere di San Vittore, Alessandro Impagnatiello dopo aver confessato di aver ucciso la compagna incinta ha negato il coinvolgimento di complici. Sono ancora oggetto di indagine il pc e gli oggetti trovati sulla scena del crimine che serviranno a valutare la sussistenza della premeditazione.