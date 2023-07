Meteo, Giuliacci: caldo feroce e notti soffocanti, la città che sta per essere travolta

09 luglio 2023 a

Saranno giornate calde e afose, quelle che travolgeranno l’Italia per quasi tutto il resto del mese di luglio. La settimana che sta per iniziare sarà caratterizzata dalla presenza del bollente anticiclone nord-africano. Le temperature sono destinate a salire su tutto il territorio nazionale, dovrebbero raggiungere il culmine a metà settimana e comportare il caldo intenso e afoso almeno fino al 20 luglio.

Mario Giuliacci ha fatto il punto della situazione sul suo sito, concentrandosi soprattutto su come muterà il meteo nella capitale: “Anche a Roma l'alta pressione porterà caldo intenso e le temperature si avvicineranno pericolosamente ai 40 gradi. Le ultime indicazioni che arrivano dai modelli previsionali insomma lasciano poche speranze: i romani dovranno sopportare una calura soffocante. Già per mercoledì la massima in città raggiungerà i 37-38 gradi, con elevati tassi di umidità che spingeranno le percepite di qualche grado oltre i 40. Nei giorni successivi le temperature massime continueranno a oscillare attorno a 37-38 gradi”.

Giuliacci ha anche spiegato quanto durerà questo caldo estremo: “In base alle ultime indicazioni dei modelli previsionali, l'alta pressione africana terrà saldamente in pugno la situazione anche nella parte centrale del mese, portando sull'Italia ancora tanto sole e caldo intenso. Insomma, è probabile che a Roma il caldo afoso intenso insista almeno fino al 20 luglio, e forse anche di più”.