Colera in Sardegna, attivato il protocollo di sicurezza: l'isola sotto-choc

10 luglio 2023

Paura in Sardegna, dove il colera ha fatto il suo ritorno dopo 50 anni. Un anziano di Arbus è stato infatti ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari contagiato dall'infezione. Al momento le sue condizioni sono stabili, ma i timori sono tanti. Stando all'Unione Sarda, il paziente sarebbe ricoverato da cinque giorni. Sconosciuto al momento il luogo e il giorno del contagio.

L'unica certezza è che l'anziano soffre di patologie cardiache e non avrebbe fatto recentemente viaggi all'estero. L'uomo avrebbe accusato i primi sintomi circa un mese fa, ma sono in corso vari accertamenti da parte dei medici su chi fino ad ora gli è stato accanto. Ossia familiari e amici che vivono nella zona del Medio Campidano e che al momento non accusano alcun sintomo. Si attendono però i risultati dei test a cui sono stati sottoposti.

L'allarme sarebbe stato lanciato martedì scorso, quando l'anziano è arrivato all'ospedale di Is Mirrionis dopo un ricovero in un'altra struttura sanitaria. L'uomo accusava disturbi gastrointestinali. E a nulla sono serviti i trattamenti a cui è stato sottoposto fino a quel momento, prima della scoperta della presenza del batterio vibro cholerae. Da lì è scattato il protocollo previsto in questi casi.