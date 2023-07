Manfredonia, morti due bimbi in un vascone: "Trivate solo le ciabattine"

12 luglio 2023 a

I sommozzatori dei Vigili del fuoco hanno recuperato dal vascone i corpi senza vita dei due bambini di sei e sette anni che questo pomeriggio si erano allontanati dalla propria abitazione, nelle campagne tra Manfredonia e Zapponeta nel foggiano. I sommozzatori nel corso delle ricerche nel vascone hanno trovato prima un corpo e poi quello del fratellino. A dare l’allarme erano stati i genitori non vedendoli per lungo tempo.

Davanti al vascone erano state trovate le ciabatte dei due bambini. Per questo le ricerche si erano concentrate proprio nel vascone per la raccolta di acqua. Adesso gli inquirenti dovranno ricostruire le ultime ore dei due bimbi. Non è ancora chiaro se i due bimbi siano scivolati o se entrati volontariamente nei vasconi. Il portavoce dei Vigili del fuoco ha raccontato di “un intervento drammatico. Insieme ai sommozzatori abbiamo cercato i bambini per ore di trovare in questo vascone 40x40 profondo 3 metri, ma purtroppo le indicazioni e i segnali erano chiari”. La zona delle ricerche era piuttosto buia e i sommozzatori hanno dovuto usare le fotocellule per cercare di illuminare il perimetro delle ricerche. I genitori, straziati dal dolore, dovranno fare i conti con questa enorme tragedia che ha distrutto una famiglia.