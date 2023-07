Voghera, madre strangola e uccide un bimbo di un anno: poi si costituisce

14 luglio 2023 a

a

a

Una mamma ha strangolato e ucciso il suo bambino di un anno a Voghera, in provincia di Pavia. È successo intorno alle 9 in via Mezzana.. È stata poi la stessa donna a chiamare i soccorsi, inutilmente. Quando infatti sono arrivati sul posto gli operatori del 118, era troppo tardi e non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del bimbo.

Pare che la madre abbia agito in preda a un raptus. La donna è stata trasportata per accertamenti all’ospedale Policlinico San Matteo e ricoverata in psichiatria in attesa che la Procura di Pavia prenda provvedimenti nei suoi confronti. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Al momento della tragedia la donna era in sola in casa con il figlio. Il marito - da quanto appreso - era al lavoro.