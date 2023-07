Frisella bagnata con il pomodoro: il video scatena la bufera in mare

16 luglio 2023 a

Bagnare una frisella in mare può essere pericoloso. Il video di una turista che appoggia una frisella in acqua insieme a una mozzarella in poche ore è diventato virale sui social. La donna, a bordo di una piccola imbarcazione, inzuppa la frisella in mare, la condisce con pomodorini per poi concludere il piatto da chef improvvisata con la mozzarella. Un brevissimo filmato che ha fatto scoppiare la bufera. Questo pasto ha radici antiche ad esempio in Puglia, era il pranzo dei pescatori.

Ma nel caso della turista qualcosa sui social è andato nel verso storto. Infatti è stata fortemente criticata perché non si trovava in mare aperto e vicino alla sua barca c'erano altri piccoli natanti.

Da qui l'accusa di mettere a rischio la propria salute dato che l'acqua del mare non è certo pulitissima sotto costa dove si fanno i conti con le brache che scaricano carburante in acqua. Gli streptococchi e gli enterococchi fecali sono l'indicatore raccomandato per i patogeni umani nelle acque marine, possono provocare disturbi gastrointestinali. E così ecco servito su una frisella il caso dell'estate. Il video ha raggiunto migliaia di visualizzazioni in poche ore. E gli utenti sono divisi tra chi difende la donna e chi la critica.