Sardegna, impazziti per il caldo: rissa brutale sul bagnasciuga, immagini forti

È cosa nota: il gran caldo dà alla testa. Rende irritabili nel migliore dei casi, ma talvolta spinge le persone a comportamenti violenti, folli. E una perfetta dimostrazione a questa teoria arriva dritta dritta dalla Sardegna, colpita in modo drammatico dall'ondata di afa-killer.

Ci troviamo sulla meravigliosa spiaggia di Cala Lunga di Porto Massimo, a La Maddalena. E sulla battigia monta un diverbio tra un gruppo di bagnanti ed altri turisti stranieri, i quali erano arrivati a riva a bordo del tender di un maxi-yacht ancorato al largo.

Peccato che il diverbio sia sfociato in una brutale rissa: calci volanti, pugni, colpi proibiti e botte da orbi, il tutto tra gli schizzi d'acqua poiché il brutale scontro è avvenuto proprio a riva.

A causare il caos, si apprende, la manovra azzardata dei diportisti, i quali a bordo del gommone si sono avvicinati alla spiaggia oltre i limiti consentiti, mettendo in pericolo i bagnanti. Nel video si vede il tender arrivare infatti quasi al bagnasciuga, il tutto per recuperare una donna e due ragazzi. E a perdere le staffe più di tutti gli altri presenti è stata proprio una donna, che per tutta risposta è stata spintonata dai turisti stranieri. A quel punto è intervenuto il marito della signora, con calci e pugni contro uno dei ragazzi. Poi, il finimondo...