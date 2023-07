Meteo, la profezia-incubo di Giualicci: "Tra 7 giorni...", Italia travolta

16 luglio 2023 a

Da oggi, domenica 16 luglio, cambia tutto sul fronte meteo. Il caldo è arrivato e farà sentire tutta la sua potenza su diverse zone del Paese. Un caldo torrido e asfissiante che porterà le temperature, in alcune località, alla soglia dei 50 gradi. Ma quando finirà questa ondata insopportabile di afa? Prova a dare qualche risposta in questo senso il colonnello Mario Giuliacci che su meteogiuliacci.it spiega come stanno le cose: "Da Domenica 16 e in particolare nei giorni a venire raggiungiamo il primo picco estremo di questa avvezione calda sub-tropicale davvero bollente.

Le massime potrebbero raggiungere e superare diffusamente con facilità i 40 gradi nelle aree interne di Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo, Campania, ma così pure Umbria, Toscana e parte dell’Emilia Romagna. Ma non è tutto. Il caldo diverrà sempre più umido sulle coste e nelle grandi città, sia di giorno che di notte. Tassi di afa estremi, che renderanno le nottate pesanti". Poi arriva il punto di svolta: "Gli aggiornamenti meteo sono davvero pessimi sul fronte fine del caldo. Uno degli scenari più comuni propone un modesto calo dell’anticiclone dopo il 20-22 Luglio. Il tutto per merito di intrusioni fresche dal nord Europa, ma a beneficiarne sarebbe solo il Settentrione e il Sud non si accorgerebbe di nulla". Staremo a vedere.