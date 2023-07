Meteo, Giuliacci svela l'inferno sull'Italia: "Dove si toccheranno i 50 gradi"

15 luglio 2023 a

Le previsioni meteo non annunciano nulla di buono. L'estate sarà sempre più calda e di fatto c'è il rischio di dover fare i conti con temperature davvero roventi. Dopo qualche temporale degli ultimi giorni, nelle prossime settimane dovrebbe aprirsi una finestra di caldo torrido e bollente capace di investire in pieno tutta l'Italia. Le temperature saranno infernali e a sottolineare questo aspetto è anche il colonnello Mario Giuliacci che su meteogiuliacci.it spiega cosa accadrà tra poco: "Le temperature saliranno già nel fine settimana, quando in tutta Italia ci sarà da soffrire per nottate tropicali, in cui le temperature non scenderanno sotto i 20 gradi, e pomeriggi bollenti, con massime ovunque oltre 30 gradi e diversi picchi di 38-40 gradi. Ma il peggio arriverà la prossima settimana, quando un Anticiclone Nord-africano incredibilmente potente schiaccerà con forza la colonna atmosferica, arroventando l'aria sul nostro Paese. Ecco che allora si potrebbero rischiare temperature mai registrate prime in Italia".

E qui arriva lo scenario più inquietante: "Sembra quasi fantascienza parlare di 50 gradi nel nostro Paese, o meglio lo sarebbe stato fino a qualche anno fa, ma oramai il cambiamento climatico ci ha abituato a sorprese via via più clamorose e sconvolgenti. Ma davvero si rischiano temperature vicine ai 50 gradi? Ebbene, analizzando le ultime mappe prodotte dai modelli previsionali, si tratta in effetti di un pericolo concreto, perché la prossima settimana in alcune giornate l'atmosfera al di sopra del nostro Paese, a circa 1500 metri di quota, avrà temperature di 29-30 gradi, e di conseguenza al suolo si oltrepasseranno facilmente i 40 gradi". Ma dove si registreranno i picchi maggiori? "In base a queste proiezioni, le giornate più roventi saranno martedì e mercoledì, quando nelle regioni tirreniche e nelle Isole Maggiori si toccheranno diversi picchi di 44-45 gradi e in alcune zone, tra cui in particolare l'interno di Sicilia e Sardegna, le temperature potrebbero addirittura raggiungere i 47-48 gradi, e non si può escludere che vengano quindi sfiorati i 50 gradi".