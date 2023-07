Roma, completamente nudo in strada tra le auto: si rischia il disastro

18 luglio 2023 a

Scene di ordinario degrado e follia a Roma, a San Lorenzo, in pieno centro. Le immagini risalgono alla notte di domenica 16 luglio, quando la Capitale un po' come tutta Italia stava facendo i conti con il grande caldo, così come continuiamo a farli.

Ebbene, ecco che forse per combattere a modo suo l'afa, un uomo si aggirava per strada come mamma l'ha fatto, completamente nudo, senza indosso nulla, nemmeno le scarpe e men che meno l'intimo. Il video ha iniziato a girare sui social per poi diventare virale.

Il tizio, apparentemente fuori controllo, prova a parlare con delle persone sedute a un bar, dunque cammina sul marciapiede ed infine si getta in strada, costringendo gli automobilisti a schivarlo.

Video su questo argomento Cani randagi nei corridoi dell'ospedale di Lamezia Terme. Le immagini agghiaccianti

Nel dettaglio, le immagini - come riporta Roma Today - arrivano da via Tiburtina: la scena è stata ripresa da due ragazzi che si trovavano in auto, dunque è finita nelle chat di quartiere e poi sono diventate virali sui social. La pagina Instagram Resist San Lorenzo, che denuncia i malcostumi del quartiere, rilanciando il video scrive: "Stato di degrado di San Lorenzo, quartiere di artisti, studenti e lavoratori". Immagini, oggettivamente, che nessuno vorrebbe vedere.